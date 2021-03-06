Причины заказать бетон в компании «Питербетон»

Компания «Питер бетон» состоит из нескольких подразделений:

Транспортная база. В распоряжении производственного объединения «» находится значительное количество специализированной, высокопроизводительной техники. Предприятие укомплектовано не только автомобилями, предназначенными для перевозки строительных смесей (в ассортименте машины как отечественного, так и импортного производства), но и узкопрофильными установками, ориентированными на транспортировку бетона в пределах строительного участка (бетононасосы, а также растворонасосы).

Производственные цеха. Сердце предприятия. Именно здесь осуществляется изготовление марочного бетона. Производственные линии оснащены современным, высоконадежным оборудованием, посредством которого удается подготавливать необходимое количество раствора с наименьшими временными, а также финансовыми затратами. Высокий уровень автоматизации позволяет свести к минимуму «человеческий фактор», что также положительно отражается на характеристиках конечного продукта.

Лаборатория. Силами специалистов лабораторного отделения производится анализ изготавливаемых строительных смесей на предмет их отклонения от нормы. Важно отметить, что каждая партия раствора, перед тем как отправится к покупателю, проходит достаточно жесткий лабораторный контроль. По окончанию всех испытаний лаборантами выдается соответствующее заключение.

Сырьевая база. Песок, цемент, а также прочая продукция, необходимая для производства бетона, хранится на полигонах, либо в специально оборудованных цехах. В ходе приемки каждая партия сырья в обязательном порядке проходит тщательный контроль. Предприятие делает все возможное для того чтобы клиенты смогли получить качественный, по-настоящему надежный бетон.

Бетон с доставкой в Питере 24 на 7 без выходных

Заказчики из СПБ, и других городов Ленинградской области могут запросить доставку необходимого количества раствора без переплат, а также временных задержек 24 на 7. Мы принимаем заказы на доставку день в день и заблаговременно (за месяц или два до начала проведения строительных мероприятий). В данном случае ему удастся не только продуктивно спланировать работу объекта, но и избежать сезонного подорожания (можно заказать бетон на апрель по февральским ценам).

Заказывая бетон в Санкт-Петербурге у нас, застройщик может быть полностью уверен в том, что он приобретает качественный раствор, изготавливаемый в полном соответствии с требованиями действующих государственных стандартов. Подвоз продукции на объект производится по согласованию с заказчиком. Возможна транспортировка смеси в дневное, вечернее, утреннее и даже ночное время.