ПитерБетон

Бетонный завод "ПИТЕРБЕТОН"
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БЕТОННЫЙ ЗАВОД
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Бетон с доставкой в любой район СПб и Ленинградской области

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Наш ассортимент и цены

Компания «Питербетон» на профессиональном уровне производит высококачественный марочный бетон, застройщики могут заказать строительные растворы самых различных марок, избежав переплат, а также рисков, связанных с приобретением низкосортной продукции. Основу предприятия составляют опытные, квалифицированные сотрудники, привыкшие ответственно подходить к решению задач любой сложности.

За 2021 год мы отгрузили материалов на 15000 тонн

М100

Класс прочности: B7.5
Водонепроницаемость: П3 W2 F75

2500 ₽

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М150

Класс прочности: B12.5
Водонепроницаемость: П3 W2 F100

2600 ₽

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М200

Класс прочности: В15
Водонепроницаемость: П3 W4 F100

2650 ₽

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М250

Класс прочности: B20
Водонепроницаемость: П3 W4 F150

2850 ₽

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М300

Класс прочности: B22.5
Водонепроницаемость: П3 W6 F200

3000 ₽

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М350

Класс прочности: B25
Водонепроницаемость: П3 W8 F200

3100 ₽

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М400

Класс прочности: B30
Водонепроницаемость: П3 W10 F300

3300 ₽

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М450

Класс прочности: B35
Водонепроницаемость: П3-5 W12 F300

3600 ₽

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Доставим готовый бетонный раствор на ваш строительный участок

Если вам требуется не просто купить готовый бетонный раствор, но и доставить его непосредственно на ваш строительный участок, то мы выполним поставку в нужном объеме.

Работаем без посредников

Мы завод изготовитель, работаем без посредников

Индивидуальные скидки

При покупке бетона от 20 кубов мы предоставляем скидки (договорные).

Сопровождающие документы

При доставке материала мы предоставляем полный пакет документов: ТТН+УПД+Паспорт на качество бетонной смеси
«ПИТЕРБетон» – надежный производитель бетона
Собственная логистика

Хорошая экономия на доставке

Свои заводы в ЛЕНОБЛАСТИ

Гарантировано самые выгодные цены

Высокое качество по ГОСТу

Проверено и подтвержено в лабораториях

Отгрузка круглосуточно

Обеспечим бесперебойные работы

Сертификаты

Завод «Питербетон» поддерживает систему управления качеством, соответствующую требованиям ГОСТ. Каждая партия продукции в обязательном порядке комплектуется не только паспортами качества, но и сертификатами соответствия. При необходимости клиент может получить исчерпывающую консультацию относительно всех марок бетона, производимых предприятием. Все, что для этого нужно – обратиться к консультантам компании. Сотрудники «» с радостью расскажут не только о реализуемой продукции, но и о выгодных рекламных акциях, действующих в настоящий момент.

  • 14 единиц АБС (5-12 м3)
  • 17 единиц АБН (22, 36, 48 м3)
  • 9 единиц самосвалы
  • борт 13 м, г/п 22 тонны
Почему стоит заказывать у нас

Наш автопарк

На 2022 год наш автопарк насчитывает более 50 единиц строительной спецтехники, среди которой: 17 автобетононасосов, 14 миксеров, 9 самосвалов, 6 кранов манипуляторов, 4 шаланды и 2 автокрана. Мы постоянно проводим техническое обслуживание своей техники, поэтому Вам не стоит переживать, что та или иная машина в ходе поставки выйдет из строя.
  • оперативная поставка материала на объекты;
  • отсутствие привязки к минимальному объему партии;
  • отгрузка в день обращения.
  • бетон всегда в наличии в больших объемах

Калькулятор расчета стоимости бетона

Стоимость доставки зависит от фактического пробега. Цена за транспорт взимается в соответствии с перевозимым количеством, но не менее минимальной загрузки 2 м³. Калькулятор бетона ограничен расстоянием строительства от соответствующего бетонного завода максимум до 35 км. 

Укажите запрашиваемые данные. Мы свяжемся с вами и предоставим необходимую информацию.

Работаем в режиме 24/7 без перерывов
Любой клиент может лично присутствовать при производстве и отгрузке заказа. Всегда заключаем договор.
Наши работы
+874A0FE6-187E-46AB-8312-BAC38241D6D7
Все что нужно знать о том
Как мы работаем
- (4)
1 Вы звоните нам
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2 получаете консультацию
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3 Согласовываем сроки доставки
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4 Доставляем ваш бетон
К вам на объект приезжает наш специалист
Рассчитываем кубатуру, составляем акт замера
Заключаем договор на поставку рассчитанного объёма кубатуры
Отгрузка происходит без осложнений и переплат!
Ответы на часто задаваемые вопросы
Работаем ли мы с частными лицами?

Да, работаем! Наша компания специализируется по продажам, как юридическим лицам из крупных компаний, так и простым частным лицам.

Работает ли ваша компания по выходным и праздничным дням?

Да, работает!
Менеджеры нашей компании готовы принять ваш заказ абсолютно в любой день.

За сколько времени нужно сделать заказ, что бы получить свой заказ вовремя?

В основном заказ нужно делать не менее, чем за сутки, но если вам необходимо срочно получить его, то по возможности мы можем осуществить доставку день в день.

Какие способы оплаты вы предоставляете и работаете ли вы без предоплаты?

Наша компания предоставляет, как наличный расчет, так и безналичный. Поставки могут происходить и без предоплаты, но для этого вам сначала нужно проконсультироваться с нашими менеджерами.

Осуществляем ли мы доставку в небольших объемах?

Да, осуществляем!
Наша компания имеет большой и разнообразный парк техники, который позволяет нам осуществлять доставку минимального объема любого вида материала.

Возможна ли доставка песка и щебня в одной машине?

Да, возможна!
С условием того, что вы не будете предъявлять претензий, если они перемешаются в процессе доставки.

Какие документы будут доставлены вместе со строительным материалом ?

У каждого водителя при себе будет иметься товарно-транспортная накладная. В случае безналичного расчета все бухгалтерские документы будут высланы в указанный вами адрес, как в электронном виде, так и в оригинальном. По вашему требованию водитель может привезти паспорт качества на доставленный материал.

Причины заказать бетон в компании «Питербетон»

Компания «Питер бетон» состоит из нескольких подразделений:

Транспортная база. В распоряжении производственного объединения «» находится значительное количество специализированной, высокопроизводительной техники. Предприятие укомплектовано не только автомобилями, предназначенными для перевозки строительных смесей (в ассортименте машины как отечественного, так и импортного производства), но и узкопрофильными установками, ориентированными на транспортировку бетона в пределах строительного участка (бетононасосы, а также растворонасосы).

Производственные цеха. Сердце предприятия. Именно здесь осуществляется изготовление марочного бетона. Производственные линии оснащены современным, высоконадежным оборудованием, посредством которого удается подготавливать необходимое количество раствора с наименьшими временными, а также финансовыми затратами. Высокий уровень автоматизации позволяет свести к минимуму «человеческий фактор», что также положительно отражается на характеристиках конечного продукта.

Лаборатория. Силами специалистов лабораторного отделения производится анализ изготавливаемых строительных смесей на предмет их отклонения от нормы. Важно отметить, что каждая партия раствора, перед тем как отправится к покупателю, проходит достаточно жесткий лабораторный контроль. По окончанию всех испытаний лаборантами выдается соответствующее заключение.

Сырьевая база. Песок, цемент, а также прочая продукция, необходимая для производства бетона, хранится на полигонах, либо в специально оборудованных цехах. В ходе приемки каждая партия сырья в обязательном порядке проходит тщательный контроль. Предприятие делает все возможное для того чтобы клиенты смогли получить качественный, по-настоящему надежный бетон.

Бетон с доставкой в Питере 24 на 7 без выходных

Заказчики из СПБ, и других городов Ленинградской области могут запросить доставку необходимого количества раствора без переплат, а также временных задержек 24 на 7. Мы принимаем заказы на доставку день в день и заблаговременно (за месяц или два до начала проведения строительных мероприятий). В данном случае ему удастся не только продуктивно спланировать работу объекта, но и избежать сезонного подорожания (можно заказать бетон на апрель по февральским ценам).

Заказывая бетон в Санкт-Петербурге у нас, застройщик может быть полностью уверен в том, что он приобретает качественный раствор, изготавливаемый в полном соответствии с требованиями действующих государственных стандартов. Подвоз продукции на объект производится по согласованию с заказчиком. Возможна транспортировка смеси в дневное, вечернее, утреннее и даже ночное время.

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