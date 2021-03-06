Компания «Питербетон» на профессиональном уровне производит высококачественный марочный бетон, застройщики могут заказать строительные растворы самых различных марок, избежав переплат, а также рисков, связанных с приобретением низкосортной продукции. Основу предприятия составляют опытные, квалифицированные сотрудники, привыкшие ответственно подходить к решению задач любой сложности.
М100
Класс прочности: B7.5
Водонепроницаемость: П3 W2 F75
2500 ₽
М150
Класс прочности: B12.5
Водонепроницаемость: П3 W2 F100
2600 ₽
М200
Класс прочности: В15
Водонепроницаемость: П3 W4 F100
2650 ₽
М250
Класс прочности: B20
Водонепроницаемость: П3 W4 F150
2850 ₽
М300
Класс прочности: B22.5
Водонепроницаемость: П3 W6 F200
3000 ₽
М350
Класс прочности: B25
Водонепроницаемость: П3 W8 F200
3100 ₽
М400
Класс прочности: B30
Водонепроницаемость: П3 W10 F300
3300 ₽
М450
Класс прочности: B35
Водонепроницаемость: П3-5 W12 F300
3600 ₽
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Завод «Питербетон» поддерживает систему управления качеством, соответствующую требованиям ГОСТ. Каждая партия продукции в обязательном порядке комплектуется не только паспортами качества, но и сертификатами соответствия. При необходимости клиент может получить исчерпывающую консультацию относительно всех марок бетона, производимых предприятием. Все, что для этого нужно – обратиться к консультантам компании. Сотрудники «» с радостью расскажут не только о реализуемой продукции, но и о выгодных рекламных акциях, действующих в настоящий момент.
Стоимость доставки зависит от фактического пробега. Цена за транспорт взимается в соответствии с перевозимым количеством, но не менее минимальной загрузки 2 м³. Калькулятор бетона ограничен расстоянием строительства от соответствующего бетонного завода максимум до 35 км.
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Да, работаем! Наша компания специализируется по продажам, как юридическим лицам из крупных компаний, так и простым частным лицам.
Да, работает!
Менеджеры нашей компании готовы принять ваш заказ абсолютно в любой день.
В основном заказ нужно делать не менее, чем за сутки, но если вам необходимо срочно получить его, то по возможности мы можем осуществить доставку день в день.
Наша компания предоставляет, как наличный расчет, так и безналичный. Поставки могут происходить и без предоплаты, но для этого вам сначала нужно проконсультироваться с нашими менеджерами.
Да, осуществляем!
Наша компания имеет большой и разнообразный парк техники, который позволяет нам осуществлять доставку минимального объема любого вида материала.
Да, возможна!
С условием того, что вы не будете предъявлять претензий, если они перемешаются в процессе доставки.
У каждого водителя при себе будет иметься товарно-транспортная накладная. В случае безналичного расчета все бухгалтерские документы будут высланы в указанный вами адрес, как в электронном виде, так и в оригинальном. По вашему требованию водитель может привезти паспорт качества на доставленный материал.
Компания «Питер бетон» состоит из нескольких подразделений:
Транспортная база. В распоряжении производственного объединения «» находится значительное количество специализированной, высокопроизводительной техники. Предприятие укомплектовано не только автомобилями, предназначенными для перевозки строительных смесей (в ассортименте машины как отечественного, так и импортного производства), но и узкопрофильными установками, ориентированными на транспортировку бетона в пределах строительного участка (бетононасосы, а также растворонасосы).
Производственные цеха. Сердце предприятия. Именно здесь осуществляется изготовление марочного бетона. Производственные линии оснащены современным, высоконадежным оборудованием, посредством которого удается подготавливать необходимое количество раствора с наименьшими временными, а также финансовыми затратами. Высокий уровень автоматизации позволяет свести к минимуму «человеческий фактор», что также положительно отражается на характеристиках конечного продукта.
Лаборатория. Силами специалистов лабораторного отделения производится анализ изготавливаемых строительных смесей на предмет их отклонения от нормы. Важно отметить, что каждая партия раствора, перед тем как отправится к покупателю, проходит достаточно жесткий лабораторный контроль. По окончанию всех испытаний лаборантами выдается соответствующее заключение.
Сырьевая база. Песок, цемент, а также прочая продукция, необходимая для производства бетона, хранится на полигонах, либо в специально оборудованных цехах. В ходе приемки каждая партия сырья в обязательном порядке проходит тщательный контроль. Предприятие делает все возможное для того чтобы клиенты смогли получить качественный, по-настоящему надежный бетон.
Заказчики из СПБ, и других городов Ленинградской области могут запросить доставку необходимого количества раствора без переплат, а также временных задержек 24 на 7. Мы принимаем заказы на доставку день в день и заблаговременно (за месяц или два до начала проведения строительных мероприятий). В данном случае ему удастся не только продуктивно спланировать работу объекта, но и избежать сезонного подорожания (можно заказать бетон на апрель по февральским ценам).
Заказывая бетон в Санкт-Петербурге у нас, застройщик может быть полностью уверен в том, что он приобретает качественный раствор, изготавливаемый в полном соответствии с требованиями действующих государственных стандартов. Подвоз продукции на объект производится по согласованию с заказчиком. Возможна транспортировка смеси в дневное, вечернее, утреннее и даже ночное время.
+7 (812) 424-36-65